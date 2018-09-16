Генерал ФСБ в отставке объяснил, почему по номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны РФ

Иностранные журналисты смогли «дозвониться» до Минобороны РФ по номеру из анкеты «отравителя» Скрипаля Александра Петрова, так как это выгодно Евросоюзу из-за введения новых антироссийских санкций. Такое мнение выразил генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.



«Скотланд Ярду нужны были «следы», чтобы доложить об этом правительству и Евросоюзу. Дело Скрипалей — это громкий политический скандал, причина, чтобы «врубить» против России экономические санкции, начать экономическую войну» — цитирует Малеванного «URA.RU».



Он также назвал неправдоподобным то, что Петров с Бошировым отравили Скрипалей ядом «Новичок», привезенным во флакончике духов Nina Ricci.

«Даже маленький вспрыск «Новичка» отравил бы половину Солсбери. Кроме того, за 50 лет нанотехнологии шагнули далеко вперед. Глупо предъявлять нашей военной разведке бабушкины способы», — подчеркнул Малеванный.



Ранее сообщалось, что журналисты американских СМИ дозвонились до Минобороны РФ по телефону из анкеты Александра Петрова, которого вместе с Русланом Бошировым подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.