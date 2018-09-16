В Кировской области в ночное время ожидаются заморозки и туман

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Кировской области о заморозках.

По информации ведомства, в ближайшие дни температура в утренние и ночные часы опуститься до 0°C и -1°C. Кроме того, 16 сентября в отдельных районах могут наблюдаться туман и заморозки. Днем же температура воздуха прогреется до +22°C. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В связи с заморозками и туманом спасатели просят автомобилистов быть внимательными, а также не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее МЧС Башкирии объявляло штормовое предупреждение из-за тумана и заморозков.