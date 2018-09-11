В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за тумана и заморозков
В главке МЧС по Башкирии сообщили об ухудшении погоды. Из-за тумана и заморозков объявлено штормовое предупреждение.
«12 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, –5°. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.
Спасатели предупредили об опасности гибели сельхозкультур и рекомендовали укрыть растения.
Также в МЧС напомнили о правилах безопасности при движении в тумане.Общество Башкортостан
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