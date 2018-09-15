Украина оценила возможный ущерб от «Северного потока — 2» в $3 млрд

Ущерб от «Северного потока — 2» оценивается в $3 млрд в год, или 3% от ВВП страны.

«Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. Если «Северный поток — 2», например, сейчас запустится, то через два года проект может быть завершен, и как только он будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину не будет», — заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Кобелев, слова которого приводит издание УНН.

Ранее СМИ сообщили, что строительство «Северного потока — 2» начнется в ближайшее время.