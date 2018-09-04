Строительство «Северного потока — 2» начнется в ближайшее время — СМИ
«Газпром» начнет строительство «Северного потока — 2» в ближайшее время с территории Финляндии. Судно-трубоукладчик Solitaire уже прибыло в Хельсинки.
Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что строительство начнется без разрешения на укладку через воды Дании, которое еще не получено.
Ранее США анонсировали санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».ПромышленностьЭнергетика
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