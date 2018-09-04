Строительство «Северного потока — 2» начнется в ближайшее время — СМИ

«Газпром» начнет строительство «Северного потока — 2» в ближайшее время с территории Финляндии. Судно-трубоукладчик Solitaire уже прибыло в Хельсинки.

Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что строительство начнется без разрешения на укладку через воды Дании, которое еще не получено.



Ранее США анонсировали санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».