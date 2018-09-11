КАМАЗ подписал соглашение с китайской Weichai о создании СП по выпуску двигателей

Сегодня ПАО «КАМАЗ» и Weichai Power Co. Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России. Документ подписан в рамках IV Восточного экономического форума в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Предприятие ООО «КАМАЗ Вейчай» разместится на площадях дочки КАМАЗа — ПАО «Тутаевский моторный завод» в Ярославской области. Оно будет заниматься производством индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, мощностью от 520 до 2000 кВт. При этом будет создано 160 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба КАМАЗа.



Предполагается, что основным регионом сбыта двигателей станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).



Ранее сообщалось, что КАМАЗ в сентябре может подписать соглашение о создании совместного предприятия с китайской Weichai.