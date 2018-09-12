Самой несчастливой страной мира признали Центральноафриканскую Республику

Центральноафриканская Республика возглавила рейтинг самых несчастливых стран мира.

Согласно данным опроса института Gallup, боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек в ЦАР покинуть свои дома.

Вторую строчку по уровню несчастья занял Ирак. Далее идут Южный Судан, Египет и Иран.

Всего социологи опросили 145 тыс. людей в 147 странах мира. Респондентов просили рассказать, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Отмечается, что минимум 70% человек сказали, что были счастливы, улыбались или много смеялись.



Напомним, что в 2018 году самой счастливой страной мира по версии Организации Объединенных Наций стала Финляндия. Россия заняла 59-е место, опередив Казахстан (60-е место), но уступив Северной Корее (57-е место).