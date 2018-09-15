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Минниханов в Казани встретился с главой Рослесхоза

14:28, 15.09.2018
Минниханов в Казани встретился с главой Рослесхоза
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Валентиком.

В Доме правительства РТ стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области эффективного использования лесных ресурсов, модернизации отрасли, а также обсудили совместную деятельность по охране и воспроизводству лесов.

Кроме того, Минниханов получил от Валентика ведомственный знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России», сообщает пресс-служба президента РТ.

Добавим, что сегодня Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку и выставку «День садовода — 2018» в агропромышленном парке «Казань».

ОбществоВласть Татарстан
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