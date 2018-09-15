Егор Сорокин: «Енисей» ничем не удивил. Хорошая агрессивная комагда, которая не признает авторитетов»

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокина рассказал, какие сюрпризы преподнес «Енисей» в домашней встрече 7 тура РПЛ.

— Вы на открытой тренировке сказали, что «Енисей» — это навалы и навесы. Сегодня удивил чем-то соперник?

— Мы играли в контроль мяча в конце. Их счёт не устраивал, и центральный защитник у них ушёл вперёд. Главное, что мы выстояли, потому что раньше у нас всегда были с этим проблемы, и надеюсь, что этой проблемы больше не будет.



В целом ничем не удивили. Очень хорошая команда, для которой нет авторитетов. Онииграют агрессивно, что дома, что на выезде.

— Сегодня было очень много брака, с чем это связано?

— Да, я с вами согласен. Но сложно ответить на этот вопрос. Может потеря концентрации, а может усталость, — цитирует Сорокина корреспондент «Реального времени».