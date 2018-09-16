Сегодня в Татарстане без осадков и до +25

Сегодня, 16 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +20 до +25 градусов.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +23°С.