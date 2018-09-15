В МИД РФ прокомментировали расследование СМИ о причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

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Авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нестыковки.



В расследовании авторы ссылаются на некую «базу ФМС». При этом в досье ФМС нет данных об истории получения Петровым российского и заграничного паспортов до 2009 года, когда ему был выдан действующий сейчас загранпаспорт.

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись», — написала Захарова в Facebook.

Она также отметила, что доказательств причастности «подозреваемых» к инциденту в Солсбери так и не было предоставлено.

Ранее Петров и Боширов заявили, что опасаются за свою жизнь из-за «дела Скрипалей».