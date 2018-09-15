УФСБ завершило расследование по делу экс-главы Росимущества по Пермскому краю

УФСБ по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы регионального территориального управления Росимущества Галины Постаноговой.

Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже нескольких земельных участков. По версии следствия, в 2016 году в качестве врио руководителя краевого Росимущества она подписала распоряжение о продаже трех земельных участков, принадлежащих ФГУП «Племенной завод «Верхнемуллинский».

Из-за ее действий утратились права собственности Российской Федерации на указанные участки. Общий ущерб составил 70 млн рублей, пишет «РБК-Пермь». Сама Постаногова свою вину полностью отрицает.

В скором времени уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали замдиректора школы, взломавшего сервер управления образования Ульяновска.