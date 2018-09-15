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В мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха

19:10, 15.09.2018
В мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха
Фото: pixabay.com

С начала сентября в мэрию Тольятти поступило более тысячи жалоб о загрязнении воздуха в городе.

В связи с этим в горадминистрации прошло межведомственное совещание, посвященное обострившейся экологической обстановке. Как отметил глава города Сергей Анташев, в адрес руководителей химпредприятий были направлены обращения с требованием усилить экологический контроль и уменьшить выбросы в период неблагоприятных погодных условий.

Также власти договорились с лабораторией ТГУ о проведении независимого обследования на наличие дополнительных ингредиентов в воздухе, передает «Губерния».

Напомним, ранее экологи сообщили об улучшении состояния воздуха в Кирове.

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