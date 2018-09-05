Экологи сообщили об улучшении состояния воздуха в Кирове

Специалисты аналитического контроля Областного природоохранного центра провели мониторинг состояния атмосферного воздуха в Кирове.

С мая по август этого года эксперты лаборатории отобрали и исследовали 32 пробы атмосферного воздуха на перекрестках и санитарно-защитных зонах предприятий. Всего было выполнено 208 исследований. По данным специалистов, состояние воздуха по сравнению с прошлым годом улучшилось.

«Прежде всего, это связано с погодными условиями: при низкой влажности и сильном порывистом ветре в воздухе увеличивается запыленность и в то же время происходит наиболее интенсивное рассеивание примесей. В свою очередь штиль и высокая температура в условиях повышенной солнечной активности приводят к концентрированию загрязняющих веществ», — рассказали экологи.

По результатам мониторинга за весь период наблюдений вредные вещества на городских участках, в том числе в границах санитарно-защитных, не обнаружены.

Напомним, ранее в Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала».



