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В Дагестане отменили режим КТО после ликвидации трех боевиков

14:57, 15.09.2018
В Дагестане отменили режим КТО после ликвидации трех боевиков
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Режим контртеррористической операции, введенный в двух районах Дагестана, отменен после ликвидации трех боевиков.

«В 13.00 мск режим КТО на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращен», — заявил «РИА Новости» представитель оперативного штаба по республике.

По информации Национального антитеррористического комитета, в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа боевиков из трех человек. На предложение сдаться они открыли огонь и были уничтожены спецназом ФСБ России.

Напомним, что сегодня в 5 утра по московскому времени в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции.

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