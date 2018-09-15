В Дагестане отменили режим КТО после ликвидации трех боевиков

Режим контртеррористической операции, введенный в двух районах Дагестана, отменен после ликвидации трех боевиков.

«В 13.00 мск режим КТО на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращен», — заявил «РИА Новости» представитель оперативного штаба по республике.



По информации Национального антитеррористического комитета, в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа боевиков из трех человек. На предложение сдаться они открыли огонь и были уничтожены спецназом ФСБ России.

Напомним, что сегодня в 5 утра по московскому времени в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции.