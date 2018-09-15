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Происшествия

В двух районах Дагестана введен режим КТО

06:50, 15.09.2018
В двух районах Дагестана введен режим КТО
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана.

«В 5.00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», — цитирует «РИА Новости» представителя оперативного штаба по республике.

По его словам, сотрудники спецслужб занимаются поиском боевиков и их пособников.

В июне в двух поселениях Цумадинского района Дагестана ввели режим контртеррористической операции. В результате боестолкновения с силовиками был ликвидирован один боевик из местной бандгруппы Шамиля Алиева.

Происшествия
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