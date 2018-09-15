«Торпедо» уступило астанинским «барсам»

Открыв счет в Астане в матче против «Барыса», торпедовцы не удержали преимущества, пропустив две шайбы в меньшинстве и еще две — в пустые ворота — 1:4, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Напомним, ранее «Торпедо» едва не спасло матч в Уфе, отыграв со счета 1:4 три шайбы.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход матча в столице Казахстана:

— В первой половине первого периода на нас было давление. Потом сравнялись, начали играть в свой хоккей, забили. Но опять ушли от нашей игры. Соперник заставлял нас ошибаться и довел игру до победы.