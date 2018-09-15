Вратарь Беленов — лучший игрок «Уфы» в июле — августе
Завершилось голосование болельщиков за звание лучшего игрока футбольного клуба «Уфа» в июле — августе.
Им стал вратарь башкирского клуба Александр Беленов, набравший 32,2% голосов.
На второй строчке — нигерийский нападающий уфимцев Сильвестр Игбун (15,7% голосов).
На третьем месте — хорватский полузащитник «Уфы» Иван Пауревич (13,2%).
В июле — августе подопечные Сергея Томарова провели 11 матчей в рамках Лиги Европы и чемпионата РПЛ, Александр Беленов защищал ворота уфимцев в десяти из них (в поединке с питерским «Зенитом» в воротах играл сменщик Гиорги Шелия, команда проиграла со счетом 0:2).СпортФутбол Башкортостан
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