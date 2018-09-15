Пропавший в Перми скульптор найден мертвым в лесу

Пропавший в Перми скульптор и керамист Денис Григораш найден мертвым. Об этом рассказали волонтеры отряда «Поиск пропавших детей» на странице сообщества в соцсетях.

Мужчина был обнаружен в Балатовском лесу. В настоящее время проводятся следственные действия, на место выехали полицейские.

Напомним, 32-летний скульптор исчез днем в среду, 12 сентября, по дороге в магазин «Леруа Мерлен». После чего он не выходил на связь. К поискам пермяка подключились волонтеры и поисковые группы.