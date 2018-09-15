Обманутые вкладчики устроили одиночный пикет возле кабмина РТ

Обманутые вкладчики «Интехбанка» и «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания кабинета министров Татарстана. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что ранее АСВ продлило сроки выплат кредиторам «Интехбанка» до 6 декабря. Сроки расчетов с кредиторами «Татфондбанка» расширены до 1 марта 2019 года.

Долги «Татфондбанка» составляют 158,1 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. Всего на удовлетворение требований кредиторов было направлено 14,1 млрд рублей. Их получили 19,88% заявителей из первой очереди.

«ИнтехБанк» задолжал 25,2 млрд рублей перед 3,5 тыс. кредиторами.

