АСВ сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами «Татфондбанка» до 1 марта 2019 года

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами ПАО «Татфондбанк» до 1 марта 2019 года.

Речь идет о кредиторах первой очереди, требования которых включены в соответствующий реестр в размере 25,86% от суммы установленных требований, проводимых с 29 сентября 2017 года, сообщается на сайте АСВ.

Ранее стало известно, что кредиторы «Татфондбанка» за июнь получили около 31 млн рублей.