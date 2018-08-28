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АСВ сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами «Татфондбанка» до 1 марта 2019 года

20:35, 28.08.2018
АСВ сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами «Татфондбанка» до 1 марта 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами ПАО «Татфондбанк» до 1 марта 2019 года.

Речь идет о кредиторах первой очереди, требования которых включены в соответствующий реестр в размере 25,86% от суммы установленных требований, проводимых с 29 сентября 2017 года, сообщается на сайте АСВ.

Ранее стало известно, что кредиторы «Татфондбанка» за июнь получили около 31 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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