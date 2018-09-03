Долги «Татфондбанка» превысили 158 миллиардов рублей

Долги ПАО «Татфондбанк» составили 158,1 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. Это следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 11 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Так, в реестр кредиторов включены 16,7 тыс. заявителей с требованиями на 148 млрд рублей. Из них в первую очередь входят 11,6 тыс. кредиторов, которые требуют 71,3 млрд рублей. Требования второй очереди составляют 267 тыс. рублей перед 26 заявителями, третьей очереди — 76,7 млрд рублей перед 5,1 тыс. кредиторами. Еще 1,2 тыс. заявителей с претензиями на 2,6 млрд рублей не включены в реестр.

Всего на удовлетворение требований кредиторов было направлено 14,1 млрд рублей. Их получили 19,88% кредиторов первой очереди, говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что АСВ за полтора года потратило на конкурсное производство в «Татфондбанке» 1,5 млрд рублей.