АСВ продлило сроки выплат кредиторам «Интехбанка» до 6 декабря

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ПАО «ИнтехБанк» сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами до 6 декабря 2018 года.

Речь идет о кредиторах первой очереди, требования которых включены в соответствующий реестр в размере 14,83% от суммы установленных требований, проводимых с 29 сентября 2017 года, говорится в сообщении АСВ на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Ранее стало известно о продлении срока расчетов с кредиторами «Татфондбанка» до 1 марта 2019 года.