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«ИнтехБанк» задолжал кредиторам больше 25 миллиардов рублей

12:58, 03.09.2018
«ИнтехБанк» задолжал кредиторам больше 25 миллиардов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

ПАО «ИнтехБанк» задолжал 25,2 млрд рублей перед 3,5 тыс. кредиторами. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

В реестр включены требования 3,2 тыс. кредиторов на 23,1 млрд рублей. Из этой суммы заявителям первой очереди выплачено уже больше 2,1 млрд рублей.

Не включенными в реестр требованиями признаны 333,4 млн рублей. Их банк должен 265 заявителям.

Ранее АСВ продлило сроки выплат кредиторам «Интехбанка» до 6 декабря.

ЭкономикаБанки Татарстан
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