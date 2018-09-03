«ИнтехБанк» задолжал кредиторам больше 25 миллиардов рублей

ПАО «ИнтехБанк» задолжал 25,2 млрд рублей перед 3,5 тыс. кредиторами. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

В реестр включены требования 3,2 тыс. кредиторов на 23,1 млрд рублей. Из этой суммы заявителям первой очереди выплачено уже больше 2,1 млрд рублей.

Не включенными в реестр требованиями признаны 333,4 млн рублей. Их банк должен 265 заявителям.

Ранее АСВ продлило сроки выплат кредиторам «Интехбанка» до 6 декабря.