Макгрегор пообещал вытереть ноги об Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял запись своего будущего соперника Хабиба Нурмагомедова, который подписал одну из своих фотографий в Instgram как «Шаг за шагом».

В ответ Макгрегор опубликовал на своей странице пост со словами: «Шаг за шагом — и об тебя будут вытирать ноги».

Напомним, что бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова состоится 6 октября на T-Mobile-Арена в Лас-Вегасе. Все билеты на поединок были проданы за три минуты.

На этой неделе «Реальное время» писало о конфликте Нурмагомедова с Тимати и Егором Кридом, возникшим из-за отмененного концерта в Махачкале.