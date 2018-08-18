Все билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова продали за три минуты

Билеты на бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова закончились за три минуты. Именно столько времени понадобилось, чтобы продать все.

T-Mobile-Арена в Лас-Вегасе, где 6 октября пройдет бой, вмещает 20 тысяч зрителей. Билеты стоили от 180 до 2,2 тыс. евро, передает «Интерфакс».

Отмечается, что пока неизвестно будет ли показан бой на общедоступном канале в России. Однако можно будет купить его телетрансляцию.

Бой пройдет в рамках турнира UFC 229 и станет для Нурмагомедова защитой титула чемпиона UFC в легком весе.