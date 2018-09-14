Антон Бурдасов: «Ак Барс» нас наказал. Думаю, это послужит нам уроком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал, почему, по его мнению, уфимской команде не удалось удержать победный счет.

— Здорово играли, просто в третьем периоде нам немного не хватило. Это какая-то наша болезнь — голы с пятака, потеря концентрации в защите. И если в предыдущих матчах мы смогли выстоять, то сейчас «Ак Барс» нас наказал. Думаю, это послужит нам уроком, будем работать.

— Сегодня три своих гола «юлаевцы» забросили в большинстве. За счет чего?

— Мы постоянно работаем над большинством на тренировках. Думаю, и дальше будем работать.

— Насколько тяжело в психологическом плане преодолевать такие поражения?



— Сегодня попереживаем, а завтра уже новый день и мы все забудем. Будем готовиться к следующей игре, она тоже будет непростая.



— Может быть, в третьем периоде команда успокоилась?



— Нет, возможно, начали где-то играть на удержание, хотя надо было играть в свой хоккей.



— Не находите параллелей с матчем против «Торпедо»?



— Там тоже мы начали суетиться, стали неточные пасы отдавать. Там нас не смогли догнать, сейчас догнали и наказали по буллитам.

— О чем говорил Николай Цулыгин во время тайм-аута или была необходима пауза?

— Пауза была нужна, чтобы успокоить игру и попробовать довести ее до победы, — цитирует нападающего сайт СЮ.