Антон Бурдасов: «Ак Барс» нас наказал. Думаю, это послужит нам уроком»
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал, почему, по его мнению, уфимской команде не удалось удержать победный счет.
— Здорово играли, просто в третьем периоде нам немного не хватило. Это какая-то наша болезнь — голы с пятака, потеря концентрации в защите. И если в предыдущих матчах мы смогли выстоять, то сейчас «Ак Барс» нас наказал. Думаю, это послужит нам уроком, будем работать.
— Сегодня три своих гола «юлаевцы» забросили в большинстве. За счет чего?
— Мы постоянно работаем над большинством на тренировках. Думаю, и дальше будем работать.
— Насколько тяжело в психологическом плане преодолевать такие поражения?
— Сегодня попереживаем, а завтра уже новый день и мы все забудем. Будем готовиться к следующей игре, она тоже будет непростая.
— Может быть, в третьем периоде команда успокоилась?
— Нет, возможно, начали где-то играть на удержание, хотя надо было играть в свой хоккей.
— Не находите параллелей с матчем против «Торпедо»?
— Там тоже мы начали суетиться, стали неточные пасы отдавать. Там нас не смогли догнать, сейчас догнали и наказали по буллитам.
— О чем говорил Николай Цулыгин во время тайм-аута или была необходима пауза?
— Пауза была нужна, чтобы успокоить игру и попробовать довести ее до победы, — цитирует нападающего сайт СЮ.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым