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Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +23

05:30, 15.09.2018
Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +23
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 15 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами в южных районах РТ небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью +5 до +19 градусов. Максимальные температуры воздуха днем от +18 до +23 градусов.

В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +20°С.

Общество Татарстан
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