Минниханов встретился с гендиректором Dechema Томасом Шёрингом
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором немецкой компании Dechema (Дехема) Томасом Шёрингом.
В рамках встречи Минниханов и Шёринг обсудили перспективы развития сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Отмечается, что Шёринг является организатором и идеологом ACHEMA (Ахема) — ведущего международного конгресса и специализированной выставки по химическому машиностроению, биотехнологиям и защите окружающей среды. При этом Минниханов принял участие в выставке в этом году во Франкфурте-на-Майне.
Ранее Минниханов встретился с руководством инвестиционной холдинговой компании из Ирана Daric Investment Group.ОбществоВласть Татарстан
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