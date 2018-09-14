Минниханов встретился с гендиректором Dechema Томасом Шёрингом

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором немецкой компании Dechema (Дехема) Томасом Шёрингом.



В рамках встречи Минниханов и Шёринг обсудили перспективы развития сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что Шёринг является организатором и идеологом ACHEMA (Ахема) — ведущего международного конгресса и специализированной выставки по химическому машиностроению, биотехнологиям и защите окружающей среды. При этом Минниханов принял участие в выставке в этом году во Франкфурте-на-Майне.

Ранее Минниханов встретился с руководством инвестиционной холдинговой компании из Ирана Daric Investment Group.