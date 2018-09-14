Минниханов встретился с руководством инвестиционной компании Daric Investment Group

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством инвестиционной холдинговой компании из Ирана Daric Investment Group.

По словам главы РТ, у Татарстана с компанией Daric Investment Group складываются конструктивные связи. В начале сентября иранская авиакомпания ATA Airlines, входящая в группу Daric, приступила к пассажирским перевозкам по маршруту Тегеран — Казань — Тегеран. Кроме этого, Daric Investment Group приобрела предприятие в Тебризе, на котором в прошлом была организована сборка автомобилей КАМАЗ.

Собственник и председатель правления компании Мохаммад Реза Зонузи Мотлага, в свою очередь, отметил, что Татарстан обладает богатым промышленным, экономическим и инвестиционным потенциалом, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Мы имеем честь представить вам крупнейшее сообщество промышленников и бизнесменов северо-запада Ирана. Они готовы организовать сотрудничество с коллегами из Татарстана по целому ряду направлений», — сказал он, подтвердив готовность иранской компании к сотрудничеству с КАМАЗом.

Ранее Минниханов подписал соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая.