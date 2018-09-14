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Рейтинг одобрения работы Путина и Медведева снова снизился — ВЦИОМ

19:18, 14.09.2018
Рейтинг одобрения работы Путина и Медведева снова снизился — ВЦИОМ
Фото: kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) снова зафиксировал снижение уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина и правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Работу главы государства сейчас одобряют 63%, на прошлой неделе — 65,2% (в конце июля — 66,1%), говорится в сообщении ВЦИОМ. Кроме того, снижается рейтинг доверия среди жителей России к Путину персонально как политику — 35,9% (ранее — 37,5%).

Отмечается, что работу Медведева и кабмина одобряют 33,8% и 40,1% респондентов соответственно (на прошлой неделе — 34,2% и 40,7%).

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