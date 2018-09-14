В Казани госпитализирована вип-фигурантка дела Следкома Рушания Бильгильдеева

Минувшую ночь лидер отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева провела на больничной койке. Вчера из Следкома ее отправили на скорой в одну из клиник. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

В аппарате реготделения «Справедливой России» не стали разглашать диагноз своего лидера, но уточнили — в данный момент ее состояние стабильно.

Напомним, вчера Бильгильдееву задержали на 48 часов в качестве подозреваемой в мошенничестве с ущербом на сумму свыше 7 млн рублей. По версии следствия, в качестве руководителя и учредителя ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» предпринимательница привлекала средства граждан на покупку земельных участков, обещая в будущем подвести к земле все коммуникации и благоустроить территорию.

Потерпевшими пока признаны 24 человека. По их словам, реальных пострадавших значительно больше.