Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост
Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост. Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».
Он отметил, что вопрос с преемником пока не решен, это должно проясниться в понедельник.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству упаковочных материалов.
Справка
Михаил Миронов родился в Казани 1985 году.
В 2002 году окончил математическую школу №131.
Учился на физическом факультете КГУ.
В 2006-2011 годах работал в информационном агенстве «Татар-информ».
В 2011-2015 годах работал в пресс-службе президента РТ.
С 2015 года — в ОЭЗ «Алабуга» (руководитель пресс-службы, затем директор департамента по корпоративным вопросам).
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