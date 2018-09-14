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Промышленность

Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост

17:56, 14.09.2018
Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост. Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».

Он отметил, что вопрос с преемником пока не решен, это должно проясниться в понедельник.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству упаковочных материалов.

Справка

Михаил Миронов родился в Казани 1985 году.
В 2002 году окончил математическую школу №131.
Учился на физическом факультете КГУ.
В 2006-2011 годах работал в информационном агенстве «Татар-информ».
В 2011-2015 годах работал в пресс-службе президента РТ.
С 2015 года — в ОЭЗ «Алабуга» (руководитель пресс-службы, затем директор департамента по корпоративным вопросам).

Промышленность Татарстан
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