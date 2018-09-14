Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост

Директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов покинул свой пост. Эту информацию он подтвердил «Реальному времени».

Он отметил, что вопрос с преемником пока не решен, это должно проясниться в понедельник.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству упаковочных материалов.