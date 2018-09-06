Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству упаковочных материалов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии завода по производству гибких упаковочных материалов ООО «Данафлекс-Алабуга» на территории особой экономической зоны «Алабуга».



К настоящему времени в проект уже инвестировано более 1,7 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 млрд рублей.

«Здесь уже трудоустроено свыше 200 человек. С развитием завода будет создаваться все больше новых рабочих мест. Желаю вам успешного бизнеса», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что новый завод в ОЭЗ «Алабуга» позволит компании выйти на 25% доли российского рынка упаковочных материалов.



Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Алабуга» открыли четыре новых завода.