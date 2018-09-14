МВД о ЧП в школе Нижнекамска: «Речь о пистолете пока не идет»

В МВД по РТ прокомментировали информацию о том, что в школе №27 города Нижнекамска мужчина угрожал детям предметом, похожим на пистолет.

В правоохранительных органах «Реальному времени» рассказали, что речь о пистолете пока не идет.

14 сентября в школу №27 Нижнекамска пришел мужчина с цветами в руках. На вахте он сообщил, что хочет пройти поздравить дочь с днем рождения.

Пройдя в класс, мужчина, по предварительной информации, предупредил девятиклассников «если кто-нибудь обидит эту девочку, тот будет иметь дело со мной» и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет.

Заявление о ЧП поступило в дежурную часть полиции от директора школы. В настоящее время личность мужчины установлена, ведутся его поиски. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.



В прошлом году в нижнекамской школе №1 ученик выстрелил из пневматического пистолета однокласснику в глаз, после чего тот скончался в больнице.