В США эвакуировали более миллиона человек из-за урагана «Флоренс»

В США усилился до четвертой категории тропический шторм «Флоренс». На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек.



По прогнозам ученых, ураган обрушится на штаты Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, передают «Ведомости» со ссылкой на Национальный ураганный центр (NHC) США.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности.



Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико повысили официальное число жертв последствий урагана «Мария» до 2 975 человек.