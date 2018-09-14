Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, директора РАМТ Софьи Апфельбаум, бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина, экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Все они обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Материалы дела будут направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, рассказали в СК.



Ранее Следственный комитет сообщил о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии».