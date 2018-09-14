Новости происшествий

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова

15:44, 14.09.2018
Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, директора РАМТ Софьи Апфельбаум, бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина, экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Все они обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа».

Материалы дела будут направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, рассказали в СК.

Ранее Следственный комитет сообщил о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты