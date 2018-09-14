Фаил Камаев избран главой Тукаевского района Татарстана
Депутаты Тукаевского района избрали главой муниципального образования Фаила Камаева. Решение принято сегодня на сессии законодательного органа.
Отмечается, что за кандидатуру Камаева проголосовали единогласно.
Камаева предложил на должность главы района председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, который прибыл на сессию по поручению главы республики Рустама Минниханова, передает chelny-biz.ru.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане районные отделения «Единой России» определились с выдвижением кандидатов на должности глав районов. Помимо Тукаевского района новые руководители появятся в Алексеевском, Актанышском, Дрожжановском, Нурлатском и Рыбно-Слободском районе.ОбществоВласть Татарстан
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