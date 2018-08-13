В Казани построят цех по переработке осадка на очистных сооружениях за 1,5 миллиарда рублей

На строительство цеха по термомеханической переработке осадка на очистных сооружениях в Казани потратят 1,5 млрд рублей. На эту сумму муниципальное унитарное предприятие Казани «Водоканал» заключило контракты с предприятиями группы ГМС.



Непосредственно строительством сооружений займется ПАО «Томскгазстрой», с которым заключен контракт на 701,2 млн рублей, передает «Интерфакс». При этом работы планируется завершить до 1 февраля 2019 года. Оборудование до конца года должно поставить АО «ГМС Нефтемаш» на сумму 749,1 млн рублей.

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