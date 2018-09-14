В Нидерландах задержали двух российских шпионов — СМИ

В Нидерландах задержали двух российских шпионов, якобы работающих на ГРУ.

Инцидент произошел еще в начале года, однако точная дата задержания неизвестна, пишет NRC Handelsblad.

По данным издания, россияне направлялись в лабораторию, находящуюся в швейцарском городе Шпиц, которая занимается в том числе расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При себе у них было оборудование для проникновения в компьютерную сеть лаборатории.

Подчеркивается, что задержанные не являются Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревают в нападении в Солсбери.

Ранее Франция обвинила Россию в шпионаже за военным спутником.