Франция обвинила Россию в шпионаже за военным спутником

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что Россия в 2017 году перехватила сигнал с франко-итальянского военного коммутационного спутника, который используют армии двух стран для обеспечения собственной безопасности.

«Во время миссии спутника Athena-Fidus к нему близко, слишком близко, подошел российский спутник. Попытка подслушать соседей — это не только недружелюбный, но и шпионский акт», — цитирует Флоранс Парли «Коммерсантъ».



Она уточнила, что сближение спутников произошло на высоте 36 тыс. км.

Парли также отметила, что помимо России свое «агрессивное присутствие» в космосе наращивают США и Китай.