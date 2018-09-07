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Франция обвинила Россию в шпионаже за военным спутником

22:59, 07.09.2018
Франция обвинила Россию в шпионаже за военным спутником
Фото: pxhere.com

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что Россия в 2017 году перехватила сигнал с франко-итальянского военного коммутационного спутника, который используют армии двух стран для обеспечения собственной безопасности.

«Во время миссии спутника Athena-Fidus к нему близко, слишком близко, подошел российский спутник. Попытка подслушать соседей — это не только недружелюбный, но и шпионский акт», — цитирует Флоранс Парли «Коммерсантъ».

Она уточнила, что сближение спутников произошло на высоте 36 тыс. км.

Парли также отметила, что помимо России свое «агрессивное присутствие» в космосе наращивают США и Китай.

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