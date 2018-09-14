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Журналиста Sports.ru избили фанаты омского «Авангарда» на матче с «Ак Барсом»

11:32, 14.09.2018
Журналиста Sports.ru избили фанаты омского «Авангарда» на матче с «Ак Барсом»
Фото: скриншот

На матче «Ак Барс» — «Авангард» фанаты омского клуба избили журналиста Sports.ru Александра Головина.

В сториз своего Instagram-аккаунта журналист сообщил, что пытался взять комментарии у болельщиков.

Результатом стали порванная одежда, поврежденная рука и оцарапанный нос.

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