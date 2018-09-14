Журналиста Sports.ru избили фанаты омского «Авангарда» на матче с «Ак Барсом»
На матче «Ак Барс» — «Авангард» фанаты омского клуба избили журналиста Sports.ru Александра Головина.
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— Drafts 2.0 (@drafts_2) 13 сентября 2018 г.
В сториз своего Instagram-аккаунта журналист сообщил, что пытался взять комментарии у болельщиков.
Результатом стали порванная одежда, поврежденная рука и оцарапанный нос.СпортХоккейТехнологииМедиа Татарстан
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