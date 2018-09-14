«Уфа-Алиса» дома уступила фавориткам из «Кубани»

В первом домашнем матче чемпионата женской российской Суперлиги сезона 2018/2019 гандбольный клуб «Уфа-Алиса» проиграл краснодарской «Кубани».

Уфимки под руководством Игоря Саранца в первом тайме оказали достойное сопротивление команде Евгения Трефилова, уступив лишь в его концовке — 11:14.

Во втором отрезке сказался опыт краснодарской команды и более высокий класс, преимущество в счете выросло и к финальному свистку составило десять мячей — 32:22. Самой результативной в составе хозяек поля была Анастасия Киселева — 5 голов.

Напомним, что в двух гостевых встречах текущего чемпионата «Уфа-Алиса» также в упорной борьбе уступила в Ставрополе и Ростове-на-Дону.





