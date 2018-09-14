ГК «УГНТУ-ВНЗМ» открывает домашнюю серию чемпионата Суперлиги

Фото: Федерация гандбола России

14 сентября «УГНТУ-ВНЗМ» примет ставропольский клуб «Динамо-Виктор» в рамках чемпионата мужской гандбольной Суперлиги России. Это будет первая домашняя игра уфимцев в этом сезоне.

Соперник «нефтяников» прошлый сезон закончил на пятом месте, и уже в чемпионате этого года отметился победой над чемпионами страны «Чеховскими медведями».

История личных встреч между «УГНТУ-ВНЗМ» и «Динамо-Виктор» в пользу ставропольцев — из шести игр уфимскому клубу удалось одержать одну победу и один раз сыграть вничью.

Отметим, что башкирская команда начала чемпионат с двух поражений на выезде в Питере и Москве.