В Самаре из-за «Кросса нации» ограничат движение транспорта на дорогах

В Самаре в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» в субботу, 15 сентября, будут перекрыты дороги.

В частности, с 08.00 до 16.00 городские власти ограничат движение транспорта на следующих участках: по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

В городской мэрии просят автомобилистов с пониманием отнестись к данной ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Перми на месяц закроют движение по улице Репина.