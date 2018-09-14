Самарские власти выделили 998 млн рублей на строительство станции метро «Алабинская»

В Самаре начнется второй этап строительства станции метро «Алабинская».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на станции планируется обустройство камер съездов и перегонного тоннеля. Также там построят второй пусковой комплекс и пройдут работы в вестибюле №2. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить территорию и установить подъемные платформы.

Заказчиком выступило ГКУ «Управление капитального строительства». Стоимость контракта — 998 млн рублей, деньги выделены из краевого бюджета. Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что на проект новой станции метро в Самаре власти потратят 185 млн рублей.