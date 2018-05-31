На проект новой станции метро в Самаре потратят 185 млн рублей

В Самаре объявлен тендер на подготовку проектной документации на строительство новой станции метро. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Станция, получившая название «Самарская», разместится у Самарской площади. Начальная цена контракта — 185 млн рублей. Заявки на торги будут приниматься до 20 июня, а победителя должны выявить спустя два дня.

Срок на работу — 10 месяцев. За это время подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить документацию по планировке территории и разработать проектно-сметную документацию по строительству объекта. Кроме того, компании предстоит обследовать конструкции зданий и сооружений, попадающих в зону возможных деформаций, — это более 30 строений.

Стоит отметить, что по плану на станции метро будет два просторных подземных вестибюля, платформа протяженностью 104 метра, 4 наземных павильона с лестничными спусками. Общая предполагаемая стоимость строительства «Самарской» — 6 млрд рублей.