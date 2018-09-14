За три дня ВЭФ-2018 участники форума заключили соглашений на 3,1 трлн рублей

Участники Восточного экономического форума — 2018, который прошел во Владивостоке и продлился три дня, с 11 по 13 сентября, заключили соглашений на 3,1 трлн рублей.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 6 тыс. человек и пять лидеров государств. Всего состоялось более 100 деловых встреч и заключено 220 контрактов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.

Напомним, организаторы четвертого ВЭФ ожидали, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.