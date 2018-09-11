Организаторы ВЭФ ожидают заключения контрактов в рамках форума на 3,5 трлн рублей

Сегодня открывается четвертый Восточный экономический форум во Владивостоке. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.

По прогнозам организаторов, на форум прибудет более 6 тыс. человек из 59 государств. Делегации прибудут из Китая, Кореи, Монголии, Японии, а также из Великобритании, Индии, Соединенных Штатов и Франции.

Предполагается, что из Южной Кореи на форум приедут порядка 200 человек — представители центрального и региональных правительств, 12 крупных и 20 компаний среднего и малого бизнеса, сообщают «Известия».



Напомним, на ВЭФ-2017 планировали заключить соглашения на 2 трлн рублей.