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Организаторы ВЭФ ожидают заключения контрактов в рамках форума на 3,5 трлн рублей

05:29, 11.09.2018
Организаторы ВЭФ ожидают заключения контрактов в рамках форума на 3,5 трлн рублей
Фото: minsvyaz.ru

Сегодня открывается четвертый Восточный экономический форум во Владивостоке. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.

По прогнозам организаторов, на форум прибудет более 6 тыс. человек из 59 государств. Делегации прибудут из Китая, Кореи, Монголии, Японии, а также из Великобритании, Индии, Соединенных Штатов и Франции.

Предполагается, что из Южной Кореи на форум приедут порядка 200 человек — представители центрального и региональных правительств, 12 крупных и 20 компаний среднего и малого бизнеса, сообщают «Известия».

Напомним, на ВЭФ-2017 планировали заключить соглашения на 2 трлн рублей.

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