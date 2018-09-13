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Владельцы долларовых вкладов смогут вернуть свои деньги в случае новых санкций — Костин

09:19, 13.09.2018
Владельцы долларовых вкладов смогут вернуть свои деньги в случае новых санкций — Костин
Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что даже если будут введены новые американские санкции, то поддержка властей позволит защитить интересы вкладчиков.

«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — добавил глава ВТБ в интервью телеканалу Bloomberg, пишет РБК.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы.

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